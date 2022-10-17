Эксперт Правосудов прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа
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«Азия находится в выигрышном положении из-за того, что на 70% контракты на поставку газа привязаны к нефтяной корзине. И для европейцев было бы значительно лучше перевести часть контрактов на нефтяную привязку, предложив им выгодные условия. Кто-то согласится — все участники рынка заинтересованы в долгосрочных контрактах, а не в ситуационных заработках на споте», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, у ЕС два пути, ведущих к снижению цен, но они носят принципиально разный характер.
«Либо ты пытаешься диктовать условия, либо делаешь предложение и стараешься прийти к компромиссу», — добавил Правосудов.
Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.