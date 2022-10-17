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Цены на газ в Европе опустились ниже $1400 за тысячу кубометров

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Биржевые цены на газ в Европе впервые с 24 июня ниже $1,4 тыс. за 1 тыс. куб. м.
Цены на газ в Европе опустились ниже $1400 за тысячу кубометров
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Уточняется, что торги открылись снижением цен почти на 6,4%, до отметки около $1333 за 1 тыс. куб. м. Чуть позже стоимость фьючерсов незначительно поднялась. 

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.

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