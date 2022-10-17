Цены на газ в Европе опустились ниже $1400 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 24 июня ниже $1,4 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Уточняется, что торги открылись снижением цен почти на 6,4%, до отметки около $1333 за 1 тыс. куб. м. Чуть позже стоимость фьючерсов незначительно поднялась.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.