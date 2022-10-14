Инвестор Сидоров: сильных факторов для ослабления рубля в ближайшие дни не предвидится

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с RT допустил, что курс доллара снизится на 1—1,5 рубля.

«Сильных факторов для ослабления рубля в ближайшие дни не предвидится. Наоборот, можно ожидать, что курс доллара снизится на 1—1,5 рубля, так как в России начинается налоговый период. Компании-экспортёры продают полученную валютную выручку для перечисления налогов и акцизов в бюджет», — пояснил специалист.

Повышенный спрос на рублёвую ликвидность укрепляет национальную валюту, добавил Сидоров.

«Так что на следующей неделе стоит ожидать, что доллар может стоить 61—63 рубля, и такая ситуация сохранится до конца месяца. Конечно, в ситуации, если не произойдут какие-то сильные изменения в политике и экономике, которые крайне сложно прогнозировать (санкции или геополитические события)», — заключил собеседник RT.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы.