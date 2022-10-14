Инвестор Сидоров: сильных факторов для ослабления рубля в ближайшие дни не предвидится
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative
«Сильных факторов для ослабления рубля в ближайшие дни не предвидится. Наоборот, можно ожидать, что курс доллара снизится на 1—1,5 рубля, так как в России начинается налоговый период. Компании-экспортёры продают полученную валютную выручку для перечисления налогов и акцизов в бюджет», — пояснил специалист.
Повышенный спрос на рублёвую ликвидность укрепляет национальную валюту, добавил Сидоров.
«Так что на следующей неделе стоит ожидать, что доллар может стоить 61—63 рубля, и такая ситуация сохранится до конца месяца. Конечно, в ситуации, если не произойдут какие-то сильные изменения в политике и экономике, которые крайне сложно прогнозировать (санкции или геополитические события)», — заключил собеседник RT.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы.