Экономист Кобяк рассказал о ситуации в европейской экономике

Экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о положении дел в европейской экономике.

«Самое страшное — что происходит снижение активности в промышленности. Во-первых, получается меньше товаров, во-вторых, снижение заработной платы, в-третьих, снижение отчисления налогов. В связи с этим государство начинает зарабатывать меньше, поэтому меньше начинает тратить. Если оно не начинает тратить, то начинает печатать деньги, как было в США в прошлом году. Таким образом начинается спад», — объяснил эксперт.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с ФАН прокомментировал инициативу ограничения цен на российскую нефть.