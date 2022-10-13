Экономист Кобяк рассказал о ситуации в европейской экономике
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«Самое страшное — что происходит снижение активности в промышленности. Во-первых, получается меньше товаров, во-вторых, снижение заработной платы, в-третьих, снижение отчисления налогов. В связи с этим государство начинает зарабатывать меньше, поэтому меньше начинает тратить. Если оно не начинает тратить, то начинает печатать деньги, как было в США в прошлом году. Таким образом начинается спад», — объяснил эксперт.
Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с ФАН прокомментировал инициативу ограничения цен на российскую нефть.