Аналитик Пикин высказался о планах Венгрии и Сербии создать нефтепровод с Россией

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал планы Венгрии и Сербии построить нефтепровод для поставок российского топлива.

По словам Пикина, Сербия настроилась на максимальную энергетическую независимость и для реализации этих целей готова выделять средства. Также и Венгрия демонстрирует свою независимость от политики Европейского союза.

«В Венгрию идёт южная часть нефтепровода «Дружба», а его исключили из санкционного пакета, который вступит в действие с 5 декабря этого года. По «Дружбе» нефть можно ещё получать какое-то время, какое, ещё непонятно, но в любом случае это сильно больше, чем у остальных европейцев. Из Венгрии дальше нефть пойдёт по новому нефтепроводу в сторону Сербии», — подытожил эксперт.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.