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Путин: денежная масса в ЕС за последний год выросла примерно на €1 трлн

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Президент России Владимир Путин заявил, что денежная масса в ЕС за последний год выросла примерно на €1 трлн.

«Только за последний год денежная масса в ЕС выросла примерно на €1 трлн. Но проблема в том, что Европа на эти деньги будет так же как и другие товары, включая продовольственные, сгребать газ с мирового рынка, следовательно остальным странам, прежде всего развивающимся государствам, придётся переплачивать», — сказал он.

Ранее гендиректор «Инвестиционной компании ДИАЛОТ» Егор Диашов назвал доллар и евро рискованными валютами для вложений.

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