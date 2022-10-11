Эксперт Диашов назвал доллар и евро рискованными валютами для вложений

Гендиректор «Инвестиционной компании ДИАЛОТ» Егор Диашов назвал доллар и евро рискованными валютами для вложений.

«Поэтому можно вкладывать в валюту, но не очень значительную часть от своих средств, чтобы много не потерять. В целом я считаю, что надо оставаться в рублёвой зоне, если человек живёт в России», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, стоит вкладывать в наименее рискованные инструменты, такие как рублёвые облигации.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об особенностях обезличенных металлических счетов.