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Минэкономики ФРГ: Германия продолжает получать нефть по «Дружбе» через Польшу

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Немецкие НПЗ в Шведте и Лойне продолжают получать нефть по «Дружбе» через Польшу, сообщает Минэкономики ФРГ.
Минэкономики ФРГ: Германия продолжает получать нефть по «Дружбе» через Польшу
  • РИА Новости

«В настоящее время надёжность поставок в Германии гарантирована... Эти поставки не прерывались», — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что Минэкономики ФРГ следит за событиями и находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами.

В материале также сказано, что НПЗ в Шведте и в Лойне в последнее время намеренно увеличили собственные запасы нефти для того, чтобы обезопасить себя в случае возможных происшествий.

Ранее польский оператор PERN сообщил, что в Польше обнаружили разгерметизацию на одной из двух ниток участка нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию.

Уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявила, что утечка могла произойти из-за повреждения.

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