Новак: Россия направила ходатайства об участии в расследовании по «Северным потокам»

Вице-премьер России Александр Новак заявил о готовности российской стороны принять участие в расследовании ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Как пишет ТАСС, Новак сообщил о передаче соответствующих ходатайств и требований правительствам стран, которые занимаются расследованием инцидента — Швеции, Германии и Дании.

Сколько времени займёт рассмотрение ходатайства и само расследование, не уточняется.

11 октября премьер-министр переходного правительства Швеции Магдалена Андерссон заявила, что шведские власти не планируют допускать Россию к расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».