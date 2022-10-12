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Новак: Россия направила ходатайства об участии в расследовании по «Северным потокам»

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Вице-премьер России Александр Новак заявил о готовности российской стороны принять участие в расследовании ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Новак: Россия направила ходатайства об участии в расследовании по «Северным потокам»
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, Новак сообщил о передаче соответствующих ходатайств и требований правительствам стран, которые занимаются расследованием инцидента — Швеции, Германии и Дании.

Сколько времени займёт рассмотрение ходатайства и само расследование, не уточняется.

11 октября премьер-министр переходного правительства Швеции Магдалена Андерссон заявила, что шведские власти не планируют допускать Россию к расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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