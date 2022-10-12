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Доцент РУДН Григорьев рассказал, что из-за девальвации мировых валют пострадают бедные страны

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Доцент Института мировой экономики и науки РУДН Владимир Григорьев предупредил, что от девальвации всех мировых валют, которая стала следствием цепочки экономических потрясений, сильнее всего пострадают бедные страны.

Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

После беднейших стран девальвация нанесёт ущерб экономикам Западной Европы, затем Японии, а потом США.

Что касается рубля, подчеркнул Григорьев, нестабильность мирового экономического рынка не сильно влияют на данную валюту, поскольку она практически не участвует в мировой финансовой системе.

Ранее финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов допустил падение курса рубля к концу 2022 года из-за антироссийских санкций.

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