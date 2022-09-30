Аналитик Антонов спрогнозировал падение курса рубля к концу 2022 года из-за санкций

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов допустил падение курса рубля к концу 2022 года из-за антироссийских санкций.

«На фоне геоэкономической напряжённости и высокой токсичности валют недружественных стран рубль стал сильнейшей валютой в мире. Но нужно понимать, что явление это и сам статус весьма относительные», — заявил он в беседе с агентством «Прайм».

Антонов пояснил, что па протяжении трёх кварталов 2022 года объёмы торгов по всем ключевым валютным парам снижались, и только резкое повышение ставок ФРС США, ЕЦБ и Банка Англии может исправить ситуацию.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.