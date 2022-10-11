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Минфин: сейчас в России требуется больше банков, чем до пандемии

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В настоящий момент банков в России требуется больше, чем было необходимо в допандемийный период, сообщил замглавы Министерства финансов России Алексей Моисеев.
Минфин: сейчас в России требуется больше банков, чем до пандемии
  • РИА Новости

Об этом он заявил в эфире радиостанции «Москва FM».

«Банков ровно столько, сколько есть потребность в экономике. Но при прочих равных я сказал бы, что, наверное, сейчас банков надо больше, чем до пандемии, потому что санкции заставляют определённые виды экономической активности сегментировать», — цитирует его ТАСС.

Ранее Банк России разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об особенностях обезличенных металлических счетов.

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