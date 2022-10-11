В Москве реорганизуют три участка бывшей промзоны Северянин в Москве

В Москве по программе комплексного развития территорий планируется преобразовать три участка бывшей промышленной зоны Северянин общей площадью около 22 га.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, вложения в реорганизацию участков оцениваются в 30 млрд рублей.

В бюджет города будет ежегодно поступать свыше 1,5 млрд рублей в текущих ценах.

Наряду с этим стало известно, что компания VDK из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» увеличит производство систем очистки нефти до 50 единиц в рамках программы импортозамещения иностранной продукции.

Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Ранее стало известно, что Московская область сохранила первое место по числу особых экономических зон в Центральном федеральном округе.