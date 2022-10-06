Подмосковье заняло первое место в ЦФО по числу особых экономических зон
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Более трети особых экономических зон расположено в ЦФО — 16 из 45.
Непосредственно в Подмосковье расположено пять ОЭЗ — две технико-внедренческого типа и три промышленно-производственного. На территории особых экономических зон работает более 200 предприятий, а в 2022 году статус резидента получили уже 12 компаний.
«Общий объём заявленных инвестиций по проектам превышает 3,2 млрд рублей. Новые резиденты планируют создать более 340 рабочих мест для жителей Подмосковья», — рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, слова которой приводит телеканал «360».
Ранее сообщалось, что статус резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» получили ещё девять компаний.