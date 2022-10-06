Подмосковье заняло первое место в ЦФО по числу особых экономических зон

Московская область сохранила первое место по числу особых экономических зон в Центральном федеральном округе.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Более трети особых экономических зон расположено в ЦФО — 16 из 45.

Непосредственно в Подмосковье расположено пять ОЭЗ — две технико-внедренческого типа и три промышленно-производственного. На территории особых экономических зон работает более 200 предприятий, а в 2022 году статус резидента получили уже 12 компаний.

«Общий объём заявленных инвестиций по проектам превышает 3,2 млрд рублей. Новые резиденты планируют создать более 340 рабочих мест для жителей Подмосковья», — рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, слова которой приводит телеканал «360».

Ранее сообщалось, что статус резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» получили ещё девять компаний.