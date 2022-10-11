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ЦБ России представит новую траекторию ключевой ставки в октябре

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Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ России Кирилл Тремасов заявил, что российский регулятор представит новую траекторию ключевой ставки в октябре.
ЦБ России представит новую траекторию ключевой ставки в октябре
  • РИА Новости

Об этом он сказал на форуме Cbonds «Корпоративное кредитование в России — 2022».

«В последние годы (ЦБ. — RT) стал публиковать прогнозную траекторию ключевой ставки, которая является неотъемлемой частью прогноза. Обновлённый прогноз Центрального банка будет опубликован после заседания совета директоров 28 октября, и в рамках этого прогноза мы представим и обновлённую траекторию», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что ЦБ планирует улучшить прогноз по ВВП России на 2022 год.

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