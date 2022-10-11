Аналитик Быков объяснил разницу между «горячим» и «холодным» криптокошельками

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков рассказал о разнице между «горячим» и «холодным» криптокошельками.

«Горячий» криптокошелёк — тот, который подключён к интернету. «Холодный» — не подключён к сети, объяснил эксперт в разговоре с «Известиями».

«Холодный» кошелёк можно представить как флешку, где хранится информация, позволяющая распоряжаться криптовалютой. Его используют для долгосрочного хранения монет, чтобы уберечь средства от хакеров», — уточнил он.

«Горячие» кошельки постоянно подключены к интернету: мобильные, десктопные, браузерные приложения. Вследствие этого риски хакерских атак существенного возрастают, однако такой формат хранения больше подходит для повседневных операций, добавил Быков.

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