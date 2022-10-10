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Эксперт Зельцер прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Эксперт Зельцер прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • РИА Новости

«Доллар укрепляет позиции не только в мире, но теперь и в России, а рубль ослабляется до 63 — это максимумы по доллару США с начала июля. Причина кроется в ряде факторов», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, среди этих факторов — геополитическая ситуация.

«При этом импорт из дружественных стран идёт. Возможны и подвижки по бюджетному правилу через покупки дружественных валют, например юаня», — добавил Зельцер.

Ранее доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с «Радио 1» спрогнозировал востребованность цифрового рубля.

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