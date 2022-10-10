Эксперт Обаева рассказала, какими картами можно расплачиваться за рубежом

Председатель правления Национального платёжного совета Алма Обаева рассказала, что даже анонимные карты и различные электронные кошельки не помогут обойти ограничения по оплате товаров и услуг за рубежом. Однако, есть исключения.

У каждого платёжного средства есть свой оператор — как правило, это банк, и если он российский, то находится под санкциями, уточнила специалист в беседе с «Парламентской газетой».

Трансграничные переводы или оплата покупок за рубежом возможны, если в стране, куда пересылают деньги, создана система, позволяющая идентифицировать платежи. О создании подобной системы в настоящее время договариваются Россия и Турция, отметила Обаева.

Существует и такой вид безымянных карт, как предоплаченные. Их можно купить за рубежом или оформить онлайн, не предъявляя паспорт.

«Примерно по такому принципу работает наша «Пушкинская карта»: на ней есть определённый лимит, который пользователь может истратить. Зарубежные предоплаченные карты не подвержены санкциям, то есть ими можно расплачиваться где угодно, но, как правило, существует лимит, а иногда нужно платить комиссию», — сказала Обаева.

Ранее «Известия» писали, что ряд банков Вьетнама и Казахстана приостановили приём карт российской платёжной системы МИР.