Узнать больше

Эксперт Обаева рассказала, какими картами можно расплачиваться за рубежом

Короткая ссылка
Председатель правления Национального платёжного совета Алма Обаева рассказала, что даже анонимные карты и различные электронные кошельки не помогут обойти ограничения по оплате товаров и услуг за рубежом. Однако, есть исключения.
Эксперт Обаева рассказала, какими картами можно расплачиваться за рубежом
  • Gettyimages.ru

У каждого платёжного средства есть свой оператор — как правило, это банк, и если он российский, то находится под санкциями, уточнила специалист в беседе с «Парламентской газетой».

Трансграничные переводы или оплата покупок за рубежом возможны, если в стране, куда пересылают деньги, создана система, позволяющая идентифицировать платежи. О создании подобной системы в настоящее время договариваются Россия и Турция, отметила Обаева.

Существует и такой вид безымянных карт, как предоплаченные. Их можно купить за рубежом или оформить онлайн, не предъявляя паспорт.

«Примерно по такому принципу работает наша «Пушкинская карта»: на ней есть определённый лимит, который пользователь может истратить. Зарубежные предоплаченные карты не подвержены санкциям, то есть ими можно расплачиваться где угодно, но, как правило, существует лимит, а иногда нужно платить комиссию», — сказала Обаева.

Ранее «Известия» писали, что ряд банков Вьетнама и Казахстана приостановили приём карт российской платёжной системы МИР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить