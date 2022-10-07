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Товарооборот Нижегородской области со странами ЕАЭС вырос на 42% в 2021 году

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Товарооборот Нижегородской области со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырос на 42% в 2021 году по сравнению с 2020-м и достиг $1,6 млрд.
Товарооборот Нижегородской области со странами ЕАЭС вырос на 42% в 2021 году

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на департамент внешних связей региона.

На страны ЕАЭС приходится 20% всего экспорта региона. Область поставляет в Белоруссию и страны Закавказья и Центральной Азии механическое оборудование, средства наземного транспорта, пластмассовые изделия.

Вопросы развития сотрудничества обсуждались на деловом форуме ЕАЭС «Интеграция», который открылся в Москве 7 октября.

Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд.

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