Товарооборот Нижегородской области со странами ЕАЭС вырос на 42% в 2021 году

Товарооборот Нижегородской области со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырос на 42% в 2021 году по сравнению с 2020-м и достиг $1,6 млрд.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на департамент внешних связей региона.

На страны ЕАЭС приходится 20% всего экспорта региона. Область поставляет в Белоруссию и страны Закавказья и Центральной Азии механическое оборудование, средства наземного транспорта, пластмассовые изделия.

Вопросы развития сотрудничества обсуждались на деловом форуме ЕАЭС «Интеграция», который открылся в Москве 7 октября.

Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд.