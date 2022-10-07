Товарооборот Нижегородской области со странами ЕАЭС вырос на 42% в 2021 году
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на департамент внешних связей региона.
На страны ЕАЭС приходится 20% всего экспорта региона. Область поставляет в Белоруссию и страны Закавказья и Центральной Азии механическое оборудование, средства наземного транспорта, пластмассовые изделия.
Вопросы развития сотрудничества обсуждались на деловом форуме ЕАЭС «Интеграция», который открылся в Москве 7 октября.
Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд.