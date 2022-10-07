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Аналитик Чернов прокомментировал ситуацию на рынке нефти

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Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов прокомментировал ситуацию на рынке нефти.
Аналитик Чернов прокомментировал ситуацию на рынке нефти
  • AP

«Среднесрочное движение котировок нефти определила встреча ОПЕК+, так как её участники назвали уровень, который они будут «защищать». Наиболее вероятно, что $90 за баррель Brent до декабрьского заседания организации будет оставаться нижней границей торгового диапазона, а верхней границей может стать отметка в $103 за баррель», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его прогнозу, США будут стараться понизить мировые цены на нефть для борьбы с инфляцией.

«В 2022 году их влияние на котировки будет не очень значительным, но с ростом рисков рецессии мировые цены на нефть начнут снижаться», — считает Чернов.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.

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