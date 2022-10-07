Названы даты проведения Татарстанского международного форума по энергетике в 2023 году

Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности пройдёт 5—7 апреля 2023 года.

Об этом сообщает «Реальное время».

Соответствующее распоряжение кабинета министров республики опубликовано на официальном портале правовой информации.

В оргкомитет вошли премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, заместители министра энергетики России Евгений Грабчак и Павел Сниккарс, первый замглавы Минэкономразвития России Илья Торосов, вице-премьер и глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко.

До 31 октября оргкомитет должен разработать и утвердить план мероприятий форума, а также предусмотреть проведение специализированной выставки TatEnergyExpo-2023 и деловой программы.

Ранее сообщалось, что пятый Международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится с 12 по 14 октября в Москве на площадке «Манежа», своё присутствие уже подтвердили свыше 1315 участников из более чем 50 стран.