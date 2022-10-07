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Экономист Лобода заявил, что у стран ЕС не получится полностью заместить российский газ

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Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил, что у стран ЕС не получится полностью заместить российский газ.
Экономист Лобода заявил, что у стран ЕС не получится полностью заместить российский газ
  • РИА Новости

«Европа в год потребляет примерно 400 млрд кубометров природного газа при объёмах европейских хранилищ около 110 млрд кубометров», — напомнил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, даже с учётом того, что ЕС решил снизить потребление газа на 15% и усиленно ищет новых поставщиков, выпадающие поставки природного газа из России заменить не удаётся — более трети необходимого объёма газа добрать пока неоткуда.

«Собственно, и экономить пока не получается — максимум на 8%. А отопительный сезон стремительно приближается, и, по обещаниям синоптиков, оттянуть его старт до конца ноября не получится — морозы придут в Европу уже в середине октября», — отметил Лобода.

Как добавил эксперт, при нынешних объёмах поставок запасов хватит в лучшем случае до февраля, то есть процессы деиндустриализации и рецессия европейской экономики будут продолжаться.

Ранее политолог, руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что отказ от использования доллара в важной сфере торговли значит, что здесь «удаляется его товарное обеспечение газом».

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