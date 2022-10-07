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Объём взаимного товарооборота между Калужской областью и Ираном вырос в 20 раз за четыре года

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Объём взаимного товарооборота между Калужской областью и Ираном вырос более чем в 20 раз за последние четыре года, заявил губернатор Владимир Шапша по итогам рабочей встречи первого вице-президента Исламской Республики Иран Мохаммада Мохбера с главами регионов России.
Объём взаимного товарооборота между Калужской областью и Ираном вырос в 20 раз за четыре года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Калужские предприятия поставляют в Иран радионуклиды медицинского назначения, промышленные фильтры для объектов атомной энергетики, магнитные сепараторы для предприятий горнодобывающей промышленности.

Стороны намерены продолжить сотрудничество в машиностроении, фармацевтике, сельском хозяйстве и здравоохранении.

Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд.

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