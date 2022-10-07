Объём взаимного товарооборота между Калужской областью и Ираном вырос в 20 раз за четыре года
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Калужские предприятия поставляют в Иран радионуклиды медицинского назначения, промышленные фильтры для объектов атомной энергетики, магнитные сепараторы для предприятий горнодобывающей промышленности.
Стороны намерены продолжить сотрудничество в машиностроении, фармацевтике, сельском хозяйстве и здравоохранении.
Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд.