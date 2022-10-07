Объём взаимного товарооборота между Калужской областью и Ираном вырос в 20 раз за четыре года

Объём взаимного товарооборота между Калужской областью и Ираном вырос более чем в 20 раз за последние четыре года, заявил губернатор Владимир Шапша по итогам рабочей встречи первого вице-президента Исламской Республики Иран Мохаммада Мохбера с главами регионов России.

РИА Новости