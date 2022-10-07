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Аналитик Громов спрогнозировал динамику мировых цен на нефть после решения ОПЕК+

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Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал, что будет с ценами на нефть после решения ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.
Аналитик Громов спрогнозировал динамику мировых цен на нефть после решения ОПЕК+
  • AP

Резкого взлёта цен на мировом рынке не будет, предположил эксперт. 

«Эффект будет достаточно мягкий, цены вернутся в комфортный для стран ОПЕК+ диапазон от $90 до $100 за баррель», — добавил Громов.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.

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