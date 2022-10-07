Аналитик Громов спрогнозировал динамику мировых цен на нефть после решения ОПЕК+
- AP
Резкого взлёта цен на мировом рынке не будет, предположил эксперт.
«Эффект будет достаточно мягкий, цены вернутся в комфортный для стран ОПЕК+ диапазон от $90 до $100 за баррель», — добавил Громов.
5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.
Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.