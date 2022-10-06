Экспорт краснодарского АПК составил $3,5 млрд в 2021 году

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с экспортом продукции АПК в регионе.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Несмотря на действующие санкции и ограничения в отношении России, кубанские производители продолжают работать на внешних рынках. Наши вина, сельхозпродукция становятся всё более востребованными на мировых торговых площадках и давно закрепили за собой звание качественных и конкурентоспособных», — сказал Кондратьев.

По его словам, в 2021 году экспорт кубанского АПК составил $3,5 млрд, а с начала 2022-го — превысил $2,3 млрд.

Регион экспортирует мясную и молочную продукцию, кондитерские изделия и вина, высокие темпы роста поставок у подсолнечного, рапсового и льняного масел.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ввели новые меры поддержки для сельхозпроизводителей.