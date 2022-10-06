Аналитик Митрахович: в Германии уже сейчас деиндустриализация

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT заявление о том, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.

«В Германии уже сейчас деиндустриализация. Ряд компаний снизил выработку продукции. Часть компаний говорит о возможности отъезда в другие регионы, прежде всего в США, в перспективе будет отъезд в Китай и в Турцию», — объяснил эксперт.

Он отметил, что сейчас вопрос в том, повлияет ли «деиндустриализация на политический курс Германии».

«Может, по итогам зимы, уровень кризиса будет более масштабным в Германии и создаст устойчивый социально-политический запрос на нормализацию отношений с Россией», — предположил Митрахович.

Ранее директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин заявил, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.