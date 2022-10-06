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Аналитик Верников: на появление способной заменить доллар валюты уйдут десятилетия

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Создание валюты, способной заменить доллар в качестве мировой резервной валюты займёт десятилетия, заявил независимый финансовый аналитик Андрей Верников.

«С одной стороны, у многих стран из этой группы большие долларовые долги, с другой стороны часть стран экспортирует природные ресурсы, стоимость которых из-за укрепления доллара снижается. Но циклы укрепления доллара и ослабления постоянно чередуются. В какой-то момент развивающиеся страны страдают, затем опять выигрывают», — приводит агентство «Прайм» слова Верникова.

По его словам, альтернатива доллару для мировой торговли должна иметь историю, которая насчитывает минимум несколько десятилетий.

Он отметил, что на данный момент даже евро не может стать такой альтернативой.

Ранее стало известно, что Государственный долг США впервые в истории превысил $31 трлн.

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