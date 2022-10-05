РИА Новости: страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей

Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти, снизят её на 2 млн баррелей в сутки, сообщил источник РИА Новости.

«Формально ещё не согласовали, но уже проголосовали», — сказали агентству.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу на 2 млн баррелей.

По информации CNN, правительство США предпринимало попытки отговорить страны ОПЕК+ от решения снизить объём производства сырой нефти.

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что сокращение добычи станет «прямым ответом на введение потолка на цену на российскую нефть, а также на идею потолков как таковую».