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РИА Новости: страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей

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Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти, снизят её на 2 млн баррелей в сутки, сообщил источник РИА Новости.
РИА Новости: страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей
  • РИА Новости

«Формально ещё не согласовали, но уже проголосовали», — сказали агентству.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу на 2 млн баррелей.

По информации CNN, правительство США предпринимало попытки отговорить страны ОПЕК+ от решения снизить объём производства сырой нефти.

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что сокращение добычи станет «прямым ответом на введение потолка на цену на российскую нефть, а также на идею потолков как таковую».

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