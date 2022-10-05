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«Газпром» сообщил о возобновлении поставок газа через Австрию

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Транспортировка газа из России через территорию Австрии возобновляется, компания «Газпром» и покупатели топлива в Италии нашли решение по поставкам.
«Газпром» сообщил о возобновлении поставок газа через Австрию
  • РИА Новости

«Газпрому» совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября», — сказано в Telegram-канале российской компании.

Отмечается, что поставки российского газа возобновятся через Австрию, так как австрийский оператор готов подтверждать транспортные номинации ООО «Газпром экспорт».

1 октября «Газпром экспорт» приостановил транспортировку газа из России через Австрию из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации.

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