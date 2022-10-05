«Газпром» сообщил о возобновлении поставок газа через Австрию
- РИА Новости
«Газпрому» совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября», — сказано в Telegram-канале российской компании.
Отмечается, что поставки российского газа возобновятся через Австрию, так как австрийский оператор готов подтверждать транспортные номинации ООО «Газпром экспорт».
1 октября «Газпром экспорт» приостановил транспортировку газа из России через Австрию из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации.