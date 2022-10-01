«Газпром» сообщил о приостановке транспортировки газа через территорию Австрии

«Газпром экспорт» приостановил транспортировку российского газа через Австрию из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации.

«Транспортировка российского газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации», — сообщила компания.

Причина связана с регулятивными изменениями, которые произошли в Австрии в конце сентября.

«Газпром» работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями», — отметили в пресс-службе.

Как ранее заявила нефтегазовая группа Eni, «Газпром» сообщил компании, что не сможет поставить газ в Италию 1 октября из-за «невозможности его транспортировки» через Австрию.