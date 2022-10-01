военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Газпром» сообщил о приостановке транспортировки газа через территорию Австрии

Короткая ссылка
«Газпром экспорт» приостановил транспортировку российского газа через Австрию из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации.
«Газпром» сообщил о приостановке транспортировки газа через территорию Австрии
  • РИА Новости

«Транспортировка российского газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации», — сообщила компания.

Причина связана с регулятивными изменениями, которые произошли в Австрии в конце сентября.

«Газпром» работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями», — отметили в пресс-службе.

Как ранее заявила нефтегазовая группа Eni, «Газпром» сообщил компании, что не сможет поставить газ в Италию 1 октября из-за «невозможности его транспортировки» через Австрию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить