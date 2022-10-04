Nord Stream 2 AG обследует «Северный поток — 2» после завершения расследования полиции
- AFP
«Компания-оператор «Северного потока — 2»... приступит к обследованию и оценке состояния газопровода, когда будет завершено полицейское расследование на месте преступления и снято оцепление», — заявили РИА Новости в Nord Stream 2 AG.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что заинтересованность в авариях на газопроводах «Северный поток» могла быть у Польши, США и Украины.
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки с мест утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».