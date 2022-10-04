Экономист Зубец объяснил, как ЦБ будет устанавливать официальные курсы валют
- РИА Новости
Из-за санкций доллары и евро не завозятся в Россию, то есть банки могут торговать валютой только в том объёме, который туда принесли сами потребители, отмечает специалист. Ещё есть безналичный курс, который формируется за счёт продажи валюты экспортёрами. Таким образом, на бирже курс доллара — 56, а в банковском отделении — 66, отметил он.
«Чтобы два курса у нас не ходило, ЦБ решил ввести один. Они будут брать стоимость доллара на биржевых торгах и одновременно с этим стоимость наличного доллара в банковских отделениях, для этого им нужны данные с внебиржевых площадок системы обмена информации», — пояснил Зубец.
Ранее сообщалось, что Банк России разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют.
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