Промышленный форум откроется в Ижевске 12 октября
- РИА Новости
Об этом сообщает udm-info.ru.
Запланированы выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка», «Нефть. Газ. Химия» и «Энергетика. Энергосбережение», а также специальная экспозиция «Комплексная безопасность».
Свою продукцию представят предприятия из России, Белоруссии и Тайваня. В частности, это станки, высокопроизводительный инструмент, электродвигатели, подшипниковая продукция, зарядные станции переменного тока для электромобилей, светодиодные светильники, респираторы последнего поколения, передаёт ИА «Удмуртия».
Ранее сообщалось, что форум «Инфраструктура инноваций» состоится 5 октября в Москве. Участники представят практики по формированию экосистем для технологического предпринимательства.