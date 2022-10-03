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Промышленный форум откроется в Ижевске 12 октября

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Промышленный форум в среду, 12 октября, начнёт работу в Ижевске.
Промышленный форум откроется в Ижевске 12 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru.

Запланированы выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка», «Нефть. Газ. Химия» и «Энергетика. Энергосбережение», а также специальная экспозиция «Комплексная безопасность».

Свою продукцию представят предприятия из России, Белоруссии и Тайваня. В частности, это станки, высокопроизводительный инструмент, электродвигатели, подшипниковая продукция, зарядные станции переменного тока для электромобилей, светодиодные светильники, респираторы последнего поколения, передаёт ИА «Удмуртия».

Ранее сообщалось, что форум «Инфраструктура инноваций» состоится 5 октября в Москве. Участники представят практики по формированию экосистем для технологического предпринимательства.

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