Форум «Инфраструктура инноваций» пройдёт 5 октября в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Как заявила заммэра Наталья Сергунина, форум приурочен к десятилетию городской программы развития технопарков.
«За десять лет в Москве открыто 42 технопарка, ещё семь — в процессе создания», — отметила Сергунина.
По её словам, в действующих технопарках размещается более 2 тыс. компаний, в которых работают около 70 тыс. специалистов.
«Предстоящий форум станет крупным событием для технологического бизнеса страны. Участники смогут расширить деловые контакты, обсудить тренды и вместе проанализировать передовые практики», — добавила Сергунина.
Ранее НСН сообщала, что в Москве число субъектов МСП увеличилось на 6% за год.