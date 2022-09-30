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Форум «Инфраструктура инноваций» пройдёт 5 октября в Москве

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Форум «Инфраструктура инноваций» состоится 5 октября в Москве. Участники представят практики по формированию экосистем для технологического предпринимательства.
Форум «Инфраструктура инноваций» пройдёт 5 октября в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Как заявила заммэра Наталья Сергунина, форум приурочен к десятилетию городской программы развития технопарков.

«За десять лет в Москве открыто 42 технопарка, ещё семь — в процессе создания», — отметила Сергунина.

По её словам, в действующих технопарках размещается более 2 тыс. компаний, в которых работают около 70 тыс. специалистов.

«Предстоящий форум станет крупным событием для технологического бизнеса страны. Участники смогут расширить деловые контакты, обсудить тренды и вместе проанализировать передовые практики», — добавила Сергунина.

Ранее НСН сообщала, что в Москве число субъектов МСП увеличилось на 6% за год.

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