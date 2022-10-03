военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Газпром»: утечки из трёх ниток «Северных потоков» прекратились

Короткая ссылка
В компании «Газпром» сообщили, что утечки из трёх ниток «Северных потоков» прекратились, давление стабилизировалось.
«Газпром»: утечки из трёх ниток «Северных потоков» прекратились
  • РИА Новости

Отмечается, что в настоящее время «Газпром» проводит работу по снижению давления в нитке В газопровода «Северный поток — 2».

«Для этого компания откачивает находящийся в трубе природный газ. Это позволит безопасно провести обследование целостности нитки В, а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа», — рассказали в компании.

Ранее «Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки с мест утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что косвенные данные указывают на причастность Запада к инциденту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить