«Газпром»: утечки из трёх ниток «Северных потоков» прекратились

В компании «Газпром» сообщили, что утечки из трёх ниток «Северных потоков» прекратились, давление стабилизировалось.

Отмечается, что в настоящее время «Газпром» проводит работу по снижению давления в нитке В газопровода «Северный поток — 2».

«Для этого компания откачивает находящийся в трубе природный газ. Это позволит безопасно провести обследование целостности нитки В, а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа», — рассказали в компании.

Ранее «Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки с мест утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что косвенные данные указывают на причастность Запада к инциденту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».