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Аналитик Масленников дал прогноз по курсам валют на следующую неделю

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Ангелина Шурпина
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT дал прогноз по курсам валют на следующую неделю.
Аналитик Масленников дал прогноз по курсам валют на следующую неделю
  • РИА Новости

«До среды рубль будет примерно в таком же положении, как сейчас, потому что в среду заканчивается налоговый период, поэтому все курсовые соотношения и евро, и доллара к рублю останутся»,— рассказал эксперт.

Дальше, по его мнению, есть высокая вероятность того, что рубль будет «несколько слабеть до конца недели».

Прогнозный коридор, где он будет находиться — 57—60 рублей за доллар.

«Возможны разные курсовые реакции на новую волну санкций, которая, очевидно, последует на следующей неделе. Что касается евро, то здесь в основном определяется отношением валютной пары доллар и евро. Поскольку сейчас экономическая ситуация в Европе достаточно тревожная, энергокризис перерастает в экономический, поэтому евро слабеет к доллару. Курсовой интервал колебаний евро 54—58 рублей», — объяснил Масленников.

Аналитик подчеркнул, что всё будет зависеть от того, как рынок «отреагирует на новую волну санкций».

Ранее финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов допустил падение курса рубля к концу 2022 года из-за антироссийских санкций.

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