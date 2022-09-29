Депутат Наумов предложил ряд инициатив по экономической поддержке страны

Депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов во время правительственного часа с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым призвал начать в России «специальную экономическую операцию».

«Мы добились успеха на референдумах, и пора начинать «специальную экономическую операцию», — приводит слова парламентария РИА Новости.

Среди предложений Наумова, в частности, числятся упрощение бюрократических процедур по передаче предпринимательской деятельности мобилизованных граждан, предоставление им налоговых льгот по НДФЛ, а также создание особой экономической зоны в Донбассе.

«Наша фракция предлагает всю экономическую деятельность в новых субъектах России, которые, я уверен, появятся по итогам референдумов и обращений, вести в режиме особой экономической зоны», — подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что Минтруд России предлагает увеличить МРОТ на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум — до 14 375 рублей.