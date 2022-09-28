Экономист Остапкович объяснил цену газа в Европе выше $2000 за 1 тысячу кубометров
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«Цена на газ в сегодняшних геополитических условиях очень волатильная, и она может меняться в любой момент», — считает экономист.
По его словам, на повышение повлияла авария на «Северных потоках».
Остапкович считает, что также может повлиять решение об ограничении по ценам на нефть и газ.
«Это тоже может привести к колебаниям цен», — уверен он.
Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше $2000 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Темпы роста котировок начали выходить за пределы 10% после того, как «Газпром» отверг требования «Нафтогаза» по арбитражу о транзите газа в Европу.