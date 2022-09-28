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Зампред ЦБ Заботкин заявил о невозможности изменить лимиты по снятию валюты со счетов

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Изменение лимитов по снятию валюты со счетов в России невозможно в условиях действующих санкций на ввоз иностранных банкнот на территорию страны.
Зампред ЦБ Заботкин заявил о невозможности изменить лимиты по снятию валюты со счетов
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Munoz

Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

«В условиях, когда решениями властей недружественных стран жёстко ограничено, точнее запрещено поступление наличных долларов и евро на территорию Российской Федерации, изменение лимитов по снятию невозможно», — передаёт его слова РИА Новости

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Латвия, Литва, Эстония, Ирландия и Польша предложили запретить передачу России долларовых банкнот.

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