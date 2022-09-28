Зампред ЦБ Заботкин заявил о невозможности изменить лимиты по снятию валюты со счетов

Изменение лимитов по снятию валюты со счетов в России невозможно в условиях действующих санкций на ввоз иностранных банкнот на территорию страны.

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© Daniel Munoz