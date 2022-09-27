В Кремле заявили о чрезвычайной обеспокоенности из-за аварии на нитках «Северного потока»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о чрезвычайной обеспокоенности Кремля из-за аварии на нитках «Северного потока».

По его словам, это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства.

«Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», — сказал Песков.

Ранее в компании Nord Stream AG заявили, что разрушения, произошедшие на трёх нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер.

До этого Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

Также оператор сообщил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».