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В Кремле заявили о чрезвычайной обеспокоенности из-за аварии на нитках «Северного потока»

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RT
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о чрезвычайной обеспокоенности Кремля из-за аварии на нитках «Северного потока».
В Кремле заявили о чрезвычайной обеспокоенности из-за аварии на нитках «Северного потока»
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

По его словам, это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства.

«Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», — сказал Песков.

Ранее в компании Nord Stream AG заявили, что разрушения, произошедшие на трёх нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. 

До этого Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

Также оператор сообщил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

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