В Госдуме разрабатывают закон об использовании криптовалют для международных расчётов

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о перспективах использования в России цифровых финансовых активов для международных расчётов в условиях санкционных ограничений.

Минфин и Центробанк пришли к согласию по вопросам майнинга и оборота цифровых активов, но в этом направлении ещё необходимо работать, сообщил он в интервью «Парламентской газете».

«Я настаиваю на том, чтобы всё-таки дать разрешение создавать эти майнинговые компании в энергоизбыточных регионах. Здесь такой бизнес имеет право на жизнь. В других регионах его необходимо пресекать. В противном случае это может привести к перебоям с электричеством. При этом запрет на обращение криптовалют внутри страны должен сохраниться, цифровыми активами можно будет рассчитываться только для совершения международных сделок», — отметил Аксаков.

По словам депутата, тема криптовалют актуализировалась из-за введения санкций, которые ограничивают банковские переводы, в том числе международные расчёты.

«В качестве возможных вариантов цифровое направление является ключевым. Здесь не нужны банки для взаиморасчётов, и все финансовые потоки идут мимо тех систем, которые могут контролироваться недружественными странами. На сегодня в сфере цифровых финансовых активов мы всё законодательство уже отрегулировали. Осталось дописать некоторые нормы по наказанию за нарушение принятых законов», — заключил он.

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