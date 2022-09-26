Аналитик Джиоев рассказал о причинах коррекции нефтяных котировок

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев рассказал о причинах коррекции нефтяных котировок.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что это связано с ростом ставок, ужесточением денежно-кредитной политики в США.

Как напомнил эксперт, 21 сентября Федеральная резервная система (ФРС) в очередной раз повысила ставку, то есть для предприятий и граждан ещё больше вырастет стоимость заимствования денег, что негативно отразится и на деловой активности.

«Снижение же деловой активности приведёт к сокращению совокупного спроса, в том числе и на сырьё. Именно по причине ожидаемого снижения деловой активности мы и видим падение стоимости нефти», — добавил Джиоев.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере нет обычной торговли — отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.