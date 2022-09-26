Подмосковный Центр содействия строительству и Свердловская область обменялись опытом

Исполняющая обязанности председателя Центра содействия строительству Московской области Вера Пожидаева провела встречу с коллегами из Свердловской области для передачи опыта.

Во встрече участвовали первый замминистра по управлению государственным имуществом Елена Николаева и исполняющая обязанности главы Мининвеста региона Елена Хлыбова, сообщает телеканал «360».

Основной темой встречи стал вопрос о планировании открытия ЦСС в Свердловской области, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На мероприятии обсудили основные аспекты, возникающие при проектировании и строительстве.

Ранее сообщалось, что в Москве на участках бывших промзон и на заброшенных и неэффективно используемых территориях создадут более 55 тыс. новых рабочих мест.