военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Подмосковный Центр содействия строительству и Свердловская область обменялись опытом

Короткая ссылка
Исполняющая обязанности председателя Центра содействия строительству Московской области Вера Пожидаева провела встречу с коллегами из Свердловской области для передачи опыта.
Подмосковный Центр содействия строительству и Свердловская область обменялись опытом
  • РИА Новости

Во встрече участвовали первый замминистра по управлению государственным имуществом Елена Николаева и исполняющая обязанности главы Мининвеста региона Елена Хлыбова, сообщает телеканал «360».

Основной темой встречи стал вопрос о планировании открытия ЦСС в Свердловской области, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На мероприятии обсудили основные аспекты, возникающие при проектировании и строительстве.

Ранее сообщалось, что в Москве на участках бывших промзон и на заброшенных и неэффективно используемых территориях создадут более 55 тыс. новых рабочих мест.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить