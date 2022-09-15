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На территориях бывших столичных промзон создадут более 55 тысяч новых рабочих мест

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В Москве на участках бывших промзон и на заброшенных и неэффективно используемых территориях создадут более 55 тыс. новых рабочих мест.
На территориях бывших столичных промзон создадут более 55 тысяч новых рабочих мест
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на портал мэра столицы.

Всего панируется реорганизовать около 150 заброшенных и неэффективно используемых территорий. В настоящее время инвесторы уже приступили к комплексному развитию 14 участков бывших промзон площадью 188 га.

Инвестиции в реализацию проектов составят 444 млрд рублей. На 14 участках построят около 4 млн кв. м недвижимости, в том числе почти 1,8 млн кв. м жилья.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы Владимира Ефимова сообщала, что неиспользуемый участок в Тимирязевском районе будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы». Инвестор вложит в реализацию проекта 7 млрд рублей.

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