Аналитик Сыроваткин заявил о негативном влиянии укрепления доллара на глобальную экономику

Укрепление доллара негативно влияет на глобальную экономику, заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

«Главная проблема заключается даже не столько в самом факте роста доллара, сколько в скорости этого роста», — сказал он в комментарии агентству «Прайм».

Эксперт напомнил, что за год индекс валюты BBDXY вырос на 15%, что является для экономики критичным и оказывает большое влияние в первую очередь на бедные страны, которые закупают в долларах энергоресурсы.

По словам Сыроваткина, рост доллара — это дефляционный фактор с точки зрения американской экономики, а высокий курс негативно отражается на прибыли в американских компаниях.

Главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич ранее спрогнозировал курс доллара в диапазоне 70—75 рублей к концу 2022 года.

Зварич также допустил ослабление рубля в среднесрочной перспективе.