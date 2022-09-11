военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аналитик Зварич спрогнозировал курс доллара в диапазоне 70—75 рублей к концу года

Короткая ссылка
Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич спрогнозировал курс доллара в диапазоне 70—75 рублей к концу 2022 года.
Аналитик Зварич спрогнозировал курс доллара в диапазоне 70—75 рублей к концу года
  • Gettyimages.ru
  • © Future Publishing

В беседе с агентством «Прайм» он заявил, что этому будут способствовать ожидание восстановления покупок валюты по бюджетному правилу, рост спроса на иностранную валюту со стороны импортёров и сокращение предложения со стороны экспортёров.

Зварич также допустил ослабление рубля в среднесрочной перспективе.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал в беседе с RT, как могут измениться значения курсов доллара и евро в ближайшие дни.

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить