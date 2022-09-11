Аналитик Зварич спрогнозировал курс доллара в диапазоне 70—75 рублей к концу года

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич спрогнозировал курс доллара в диапазоне 70—75 рублей к концу 2022 года.

В беседе с агентством «Прайм» он заявил, что этому будут способствовать ожидание восстановления покупок валюты по бюджетному правилу, рост спроса на иностранную валюту со стороны импортёров и сокращение предложения со стороны экспортёров.

Зварич также допустил ослабление рубля в среднесрочной перспективе.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал в беседе с RT, как могут измениться значения курсов доллара и евро в ближайшие дни.

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.