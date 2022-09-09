Аналитик Деев допустил небольшой рост курса доллара и евро в ближайшие дни

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал в беседе с RT, как могут измениться значения курсов доллара и евро в ближайшие дни.

По мнению Деева, вероятнее всего, доллар и евро в ближайшие дни немного вырастут — до уровня 61—62 рубля за единицу.

«Факторы следующие: первое — постепенно увеличиваются объёмы, ввозимых в Россию зарубежных товаров (по программам параллельного импорта), что будет стимулировать спрос на иностранную валюту. Второе — снижение стоимости нефти на мировом рынке (сырьё в настоящее время торгуется на уровне около $90 за баррель)», — пояснил специалист.

Кроме того, постепенный рост стоимости доллара и евро в России — объективно необходимый процесс для бюджета, сформированного на этот год из цены доллара выше 70 рублей, добавил собеседник RT.

«Поэтому стоит ожидать, что нового раунда укрепления рубля мы не увидим, напротив, доллар и евро будут понемногу отходить от отметки 60 рублей, постепенно прибавляя в стоимости», — заявил эксперт.

Ранее помощник российского президента Максим Орешкин, комментируя предложение Минфина создавать резервы в золоте и юанях, заявил, что ставшие «токсичными» на фоне санкций доллар и евро необходимо менять на рубль, а не на другие валюты.