Орешкин: доллар и евро необходимо менять на рубль, а не на другие валюты

Помощник российского президента Максим Орешкин, комментируя предложение Минфина создавать резервы в золоте и юанях, заявил, что ставшие «токсичными» на фоне санкций доллар и евро необходимо менять на рубль, а не на другие валюты.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что считает целесообразным в нынешних условиях создавать резервы в золоте и юанях, а также в ряде других валют дружественных стран.

«Моё мнение очевидно: доллар и евро надо менять на рубль, а никак не на другие валюты», — приводит Интерфакс слова Орешкина, сказанные на пленарной сессии Московского финансового форума (МФФ).

Орешкин напомнил, что в данный момент Китай является страной с дефицитом бюджета в размере 5% ВВП в текущем году.

«В этом смысле Антон Германович (Силуанов. — RT) как инвестор — почему он инвестирует в страну, где большой дефицит бюджета?» — указал помощник российского лидера.

Орешкин призвал верить в себя в первую очередь, а «не искать какого-то доброго дядю на Западе или на Востоке».

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.