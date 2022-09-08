Глава Минфина Силуанов назвал целесообразным создавать резервы в золоте и юанях

Глава Минфина России Антон Силуанов считает целесообразным в нынешних условиях создавать резервы в золоте и юанях, а также в ряде других валют дружественных стран.

«В нынешних условиях, я думаю, что если и создавать резервы и хранить деньги в золотовалютных резервах, то в первую очередь это, конечно, золото, это юань, но также и ряд других валют дружественных стран», — сказал он в интервью для фильма телеканала «Россия 24» к 220-летию Минфина России. Его слова приводит ТАСС.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова рассказала о перспективах юаня стать полноценной резервной валютой.

По её словам, у юаня больше шансов, чем у других региональных валют, стать полноценной мировой резервной валютой на фоне роста золотых резервов КНР и договорённостей Пекина с рядом стран об использовании нацвалют в торговых отношениях, а также о размещении государственных накоплений и резервов центробанков в китайские активы.

Специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН также назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.