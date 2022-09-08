военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава Минфина Силуанов назвал целесообразным создавать резервы в золоте и юанях

Короткая ссылка
Глава Минфина России Антон Силуанов считает целесообразным в нынешних условиях создавать резервы в золоте и юанях, а также в ряде других валют дружественных стран.
Глава Минфина Силуанов назвал целесообразным создавать резервы в золоте и юанях
  • РИА Новости

«В нынешних условиях, я думаю, что если и создавать резервы и хранить деньги в золотовалютных резервах, то в первую очередь это, конечно, золото, это юань, но также и ряд других валют дружественных стран», — сказал он в интервью для фильма телеканала «Россия 24» к 220-летию Минфина России. Его слова приводит ТАСС.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова рассказала о перспективах юаня стать полноценной резервной валютой.

По её словам, у юаня больше шансов, чем у других региональных валют, стать полноценной мировой резервной валютой на фоне роста золотых резервов КНР и договорённостей Пекина с рядом стран об использовании нацвалют в торговых отношениях, а также о размещении государственных накоплений и резервов центробанков в китайские активы.

Специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН также назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить