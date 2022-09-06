Доцент Степанова рассказала о перспективах юаня стать полноценной резервной валютой

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова рассказала о перспективах юаня стать полноценной резервной валютой.

«Это обусловлено ростом объёма торгов с китайской валютой и, соответственно, ростом спроса на неё как со стороны банков и бизнеса, так и со стороны населения из-за потребности в более стабильной и надёжной расчётной валюте и валюте сбережений, эмитентом которой является дружественная страна», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, у юаня больше шансов, чем у других региональных валют, стать полноценной мировой резервной валютой на фоне роста золотых резервов КНР и договорённостей Пекина с рядом стран об использовании нацвалют в торговых отношениях, а также о размещении государственных накоплений и резервов центробанков в китайские активы.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии, профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.